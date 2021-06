Raadsfracties willen groot onderhoud en beheer in Driebondsbos voorlopig stoppen

nieuws

De gemeente Groningen moet voorlopig geen grootschalig onderhoud en beheer gaan uitvoeren in het Driebondsbos. Dat willen de gemeenteraadsfracties van GroenLinks, het CDA, D66 en de Partij voor de Dieren.

Omwonenden en belangenorganisaties rond het Driebondsbos uitten, sinds bekend werd dat de Eemskanaalzone wordt herontwikkeld, hun zorgen over de manier waarop de slibdepots wordt ingericht. Zo moet, als alles volgens planning verloopt, begin 2022 een mountainbike-skillspark open gaan op het terrein. De wethouder meldde eind april dat een ecologische toets heeft aangetoond dat een skillspark mogelijk is, zonder dat de natuurwaarden worden aangetast.

De fracties vinden echter dat, omdat het bos zich gedurende zestig jaar zonder menselijke invloed heeft kunnen ontwikkelen, de ecologische waarde van het Driebondsbos als deel van de genoemde zone groot is en dat de woningen en voorzieningen invloed gaan hebben op de natuurkwaliteiten van het bos. Daarom moet er geen onderhoud en beheer worden uitgevoerd, totdat er een besluit is genomen over de ontwikkelstrategie. Ook moet het gemeentebestuur volgens de fracties in overleg met natuurorganisaties over de toekomst van het Driebondsbos. Ook moet de versterking van de ecologische waarde in de hele zone langs het Eemskanaal meegenomen worden in de uitwerking van de plannen, zo stellen de fracties.

GroenLinks, CDA, D66 en de Partij voor de Dieren hebben inmiddels een motie ingediend omtrent deze voorstellen. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad hier over gaan stemmen tijdens de raadsvergadering.