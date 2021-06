‘Intimidatie journalisten door huisjesmelkers en malafide verhuurders onacceptabel’

nieuws

Foto: Sikkom

De gemeente Groningen moet zich hardmaken voor de persvrijheid in de gemeente. Ook moet het college van B & W duidelijk maken aan verhuurders zoals Havos Vastgoed dat er voor hen geen plek is in de Stad. Daarop zullen alle raadsfracties, behalve de PVV, aanstaande woensdag gaan aandringen bij de gemeenteraad.

Afgelopen woensdag plaatste Stadsblog Sikkom een artikel over fietsen, die verhuurder Havos Vastgoed uit de Oosterstraat had verwijderd. Daarop dreigde de verhuurder donderdag de adresgegevens van journalist Willem Groeneveld openbaar te maken en werden de fietsen voor het huis van Groeneveld gedumpt.

Vier dagen laten gingen de eigenaren van het bedrijf bij Groenevelds’ huis langs. Toen duidelijk werd dat dit niet werd gewaardeerd door de journalist, die ook werd gefilmd tijdens dit bezoek, kreeg Groeneveld verwijten naar zijn hoofd geslingerd: ‘Moet je maar moet schrijven wat klopt’ en ‘Dat is het risico van het vak, dit kun je verwachten als journalist.’

Onacceptabel

De fracties willen weten of het college inmiddels contact heeft opgenomen met Havos Vastgoed en zich stellig tegen de acties van de eigenaren heeft uitgesproken. “Voor huisjesmelkers en malafide verhuurders zoals Havos Vastgoed is in Groningen geen plek”, aldus de indieners.

Ook willen de fracties weten wat het college gaat doen om hernieuwde intimidatie van Groeneveld te voorkomen. “Deze vorm van intimidatie van journalisten is volgens de indienende fracties onacceptabel”, aldus de fracties.