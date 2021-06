Raad stemt in om Diepenring te transformeren van drukke rondweg tot groene verblijfsruimte

nieuws

Een initiatiefvoorstel om de binnenstad te omringen met een groene gordel van koelte, ontspanning en prettige reuring is woensdagavond aangenomen door de Groningse gemeenteraad.

Het plan is bedacht door GroenLinks dat het samen met D66, PvdA, VVD, ChristenUnie, 100% Groningen en Student & Stad indiende. GroenLinks stelt dat de Diepenring ooit het centrum van de Groningse economie was met pakhuizen, bierbrouwerijen en scheepswerven. De tand des tijds zorgde er voor dat handel minder belangrijk werd en dat de Diepenring langzaam transformeerde in een rondweg. De invoering van het Verkeerscirculatieplan in 1977 versterkte dit, waarbij auto’s niet meer door de binnenstad maar om de binnenstad heen gingen rijden.

Groene verblijfsruimte

Vijftig jaar later is deze situatie nog altijd onveranderd. GroenLinks vindt dat dit niet langer nodig is en wil dat de Diepenring een groene verblijfsruimte gaat worden. Volgens de partij wordt daar indirect al druk aan gewerkt met bijvoorbeeld de realisatie van Dudok aan het Diep, maar blijkt het ook uit de nieuwe mobiliteitsvisie waarin staat dat de Diepenring niet langer een rondweg hoeft te zijn. Ook wordt al gesproken om het water in de Diepenring te verbeteren tot zwemwaterkwaliteit.

Eén integrale visie

Tijdens de gemeenteraad drongen de partijen er op aan om met één integrale visie voor de Diepenring te komen en niet met allerlei losse projecten. De gemeenteraad stemde hier mee in. Meer informatie over het project is te vinden op deze website.