Quintusschool in Glimmen komende dagen dicht vanwege coronabesmettingen

Foto: Google Maps

De Quintusschool in Glimmen is de rest van de week gesloten omdat verschillende leraren positief getest zijn op het coronavirus. Dat blijkt uit een brief die woensdag naar de ouders is verstuurd. Deze brief is in bezit van OOG Tv.

Woensdag werd duidelijk dat een leraar in de bovenbouw positief is getest op het coronavirus. Afgelopen zondag en vorige week donderdag werden er al twee andere leraren positief getest. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste leraren op drie te staan. De bron van de besmettingen is onbekend. Om het risico verder te beperken is in overleg met de GGD besloten om de school de komende twee dagen te sluiten.

Zondag testen

De kinderen hoeven niet in quarantaine. Zij krijgen de komende dagen online onderwijs. De leerlingen van de bovenbouw groepen kunnen zich komende zondag laten testen. Op maandag kunnen zij met een negatieve test weer naar school komen. Kinderen die zich niet willen laten testen zijn op maandag 5 juli weer op school welkom.

Schoolreis en musical

De school laat verder weten dat de schoolreis die voor volgende week gepland stond voor de groepen 4, 5 en 6 niet door zal gaan. Er wordt gekeken of de reis uit kan worden gesteld of om deze in september te laten plaatsvinden. De musical van groep 8 wordt verschoven naar de laatste week voor de vakantie.