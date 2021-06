Qbuzz breidt dienstregeling vanaf maandag uit voor heropening middelbaar onderwijs

nieuws

Foto Andor Heij. Bus Qbuzz

Busvervoerder Qbuzz gaat vanaf aanstaande maandag meer bussen laten rijden op verschillende trajecten van en naar Groningen.

Qbuzz neemt deze beslissing, omdat vanaf aanstaande maandag de middelbare scholen weer volledig open mogen.

Onder andere lijn 133, tussen Surhuisterveen en Groningen, gaat overdag weer in de daluren rijden. Ook gaan alle ritten door naar Groningen en hoeven passagiers niet meer over te stappen in Leek.

Lijn 178 tussen Appingedam, Siddeburen en Groningen rijdt vanaf maandag ’s ochtends langer elk halfuur, namelijk tot 10:00 uur. ’s Middags begint de halfuurdienst eerder (13:45 uur).

Daarnaast gaat de vervoerder op drukke momenten extra bussen inzetten tussen Groningen en Zoutkamp (lijn 65) en tussen Groningen en Stadskanaal (312).