PvdA vraagt zich af of er wel voldoende ateliers zijn

Foto: Daian Gan via Pexels.com

De PvdA maakt zich zorgen of er in de toekomst nog wel voldoende ateliers voor kunstenaars in de stad zijn.

Enkele ateliers zijn eigendom van woningbouwverenigingen, maar door nieuwe regelgeving bestaat de kans dat ateliers een andere invulling krijgen. De PvdA wil weten of de gemeente in gesprek is met de corporaties om genoeg betaalbare ateliers voor de gemeente te behouden.

De PvdA vraagt zich ook af of er wel voldoende doorstroom is bij de ateliers. Bijvoorbeeld of professionele kunstenaars nog ateliers gebruiken die de gemeenschap geld kosten of ateliers die niet meer als dusdanig gebruikt worden.