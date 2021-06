Provincie Groningen ontvangt certificaat voor Fietsvriendelijk Bedrijf

nieuws

Foto Andor Heij

De Fietsersbond heeft de provincie Groningen uitgeroepen tot ‘Fietsvriendelijk Bedrijf’. De provincie heeft het gouden certificaat ontvangen vanwege de goede fietsfaciliteiten bij het provinciehuis.

De Fietsersbond heeft dit gedaan vanwege de grote fietsenstalling die 24 uur per dag open is, en vanwege de aanwezigheid van kleedkamers, lockers en laadpunten voor elektrische fietsen. Ook zijn er voldoende leenfietsen beschikbaar en is een gereedschapsbox en fietspomp aanwezig. Goede fietsvoorzieningen zorgen ervoor dat meer medewerkers de fiets pakken. Volgens de Fietsersbond zijn fietsende medewerkers gelukkiger, fitter en minder vaak ziek.

Groningen Bereikbaar en de Fietsersbond starten deze maand een campagne met als doel dat meer bedrijven in onze provincie aan de slag gaan met hun fietsfaciliteiten. Als bedrijven voldoen aan de criteria, maken ze kans tot Fietsvriendelijk Bedrijf uitgeroepen te worden. Werknemers kunnen hun bedrijf of organisatie hiervoor aanmelden via groningenbereikbaar.nl/fietsvriendelijkbedrijf. De actie loopt tot en met 30 juni.