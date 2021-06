Prins Bernhard Cultuurfonds steunt 12 projecten in Stad met bijdrage

nieuws

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 21 projecten in onze provincie met een bijdrage gesteund. In totaal is ruim 103 duizend euro toegewezen aan bijzondere cultuur- en natuurprojecten.

Van de 21 projecten zijn er 12 afkomstig uit de gemeente Groningen. Hieronder volgt de lijst met projecten en de bijdrage die zij ontvingen:

Cirqulinair: theaterproductie Cirqulinair: €5.000.

Stichting Achterland: publicatie Groningen, literaire reis door de tijd: €2.500 .

Stichting A-Way Productions: theaterproductie One More Lullaby: €4.100.

Stichting Podcastnetwerk: Podcastfestival Groningen 2021: €2.500.

Stichting VRIJDAG: online platform De KultuurCentrale: €15.000.

Stichting Swinder: muziekfilm Op t ènde van de tied: €2.500.

Collectief Groningen West: herinrichting Muntbosje Onnerpolder: €5.000.

Stichting Het Team Productie: Het Verbond Groningen 2021: €7.500.

Stichting Noord Nederlands Orkest: Wagner v Rammstein: €5.000.

Stichting Electronic Music Society 050: festival Hybrid 1: €7.500.

Vals Alarm: musical Once on this Island: €5.000.

Stichting Haydn Jeugd Strijkorkest: videoclip: €3.500.

Het is elk kwartaal mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen voor een project. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds.