Premier Mark Rutte kondigt forse versoepelingen aan

Foto: Sebastiaan Scheffer

De mondkapjesplicht wordt afgeschaft. Er is geen sluitingstijd meer voor de horeca. Theaters, bioscopen en musea mogen meer bezoekers ontvangen. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond bekendgemaakt.

Vanaf zaterdag 26 juni worden de coronamaatregelen flink versoepeld. Dat komt omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames sneller daalt dan verwacht en omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn. “De druk op de zorg is flink afgenomen en dat geeft ruimte. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal,” aldus Rutte. Per 26 juni zijn mondkapjes alleen nog verplicht in het openbaar vervoer en op vliegvelden, en tot aan de zomervakantie in het voortgezet onderwijs. Sportwedstrijden zijn weer toegestaan; ook publiek is weer welkom.

Het advies om maximaal vier personen per dag thuis te ontvangen, wordt per 26 juni afgeschaft. Er zijn geen sluitingstijden meer voor de horeca. Bij bezoek aan een festival, discotheek of nachtclub moet men wel een negatieve coronatest of vaccinbewijs kunnen tonen. Op vakantie naar het buitenland kan ook weer; wel kunnen sommige landen om een vaccinbewijs vragen. Men kan zich vóór het vertrek gratis laten testen.

De anderhalvemeterregel blijft nog tot eind augustus bestaan: als mensen die afstand tot elkaar kunnen blijven houden, mogen de mondkapjes in de zak blijven. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken vervalt ook, mits men op het werk anderhalve meter afstand kan houden. Het advies blijft verder: geen handen schudden, en bij klachten thuisblijven. Het kabinet zegt alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen, zoals de Indiase variant van corona.