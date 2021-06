Posters verspreiden positiviteit in de stad

nieuws

Sinds deze week hangen overal in Groningen kleurrijke posters. De posters met aansprekende kunst zijn afkomstig van het initiatief ‘Positieve Propaganda’.

Het initiatief is afkomstig van vier positivo’s. Zij gaan ervan uit dat mensen van nature positief en optimistisch zijn. “Maar we worden tegenwoordig zo bedolven onder slecht nieuws en oppervlakkige reclame, dat we dit vergeten,” aldus initiatiefnemer Arnold Evenhuis.

Om meer blij nieuws en positiviteit in het Groninger straatbeeld te brengen, kopen ze een groot deel van de reclamedisplays op en vullen die met aansprekende, positieve boodschappen. Er komen deze zomer drie series posters. Die worden gemaakt door beginnende, lokale beeldmakers. Zo wordt ook de creatieve industrie versterkt. De gemeente Groningen ondersteunt het initiatief.