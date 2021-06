Pop-up galerie Vindicat groot succes: “Het overtreft onze verwachtingen”

nieuws

Foto: Lidian Boelens

Bij studentenvereniging Vindicat blikken ze tevreden terug op de eerste twee weken van de pop-up galerie die in het gebouw te zien is. De galerie is een initiatief van Vindicat en stadsblog Sikkom.

“Het gaat heel goed”, vertelt Senatus Rector Wessel Giezen van Vindicat. “Eigenlijk heeft het in alle facetten onze verwachtingen overtroffen. Op een gegeven moment hebben we het plan gelanceerd en ik weet nog goed dat ik met Niels Rutjes van Sikkom een voorspelling deed hoeveel kunstenaars zich zouden aanmelden. Ik hield het op vijftien, Niels op vijftig. Het werden er uiteindelijk tachtig. Daarvan hebben we er uiteindelijk acht gekozen. Hun werken zullen ieder, met twee kunstenaars tegelijk, een kwartaal te zien zijn.”

Tijdens de eerste ronde zijn er werken van Marianne Brouwer en Sebastiaan Rodenhuis te zien. Brouwer laat bekende Groningse plekken op een ietwat abstracte maar toch herkenbare manier zien, Rodenhuis heeft op straat gemaakte portretfoto’s tentoongesteld. “De pop-up galerie bevindt zich op de begane grond. Het gaat om een ruimte die we als vereniging niet echt gebruikten. De kunstwerken geven de ruimte fleur, maar het zorgt ook voor verbinding. Vindicat is onderdeel van de stad, de stad is onderdeel van Vindicat. We zien nu dagelijks mensen om het pand lopen die door de ramen de kunstwerken bekijken. Dat is prachtig. En sterker nog, als je op het terras van het nieuwe Market Hotel zit, dan heb je vanaf het terras een prima zicht op de galerie. Dat is toch super?”

Giezen hoopt ook dat het een blijvend project gaat worden dat na deze acht kunstenaars een vervolg gaat krijgen.

Deel dit artikel: