Politieke partijen verzetten zich tegen het verder aanscherpen regels Noorderplantsoen

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De fracties van 100% Groningen en Student & Stad verzetten zich tegen het aanscherpen van de regels voor het Noorderplantsoen en het Stadsstrand.

De burgemeester zou voornemens zijn om de regels voor het verblijf in het Noorderplantsoen en aan het Stadsstrand aan te scherpen. Koen Schuiling stelt voor om na 22.00 uur geen geluid of alcohol meer toe te staan in deze gebieden. 100% Groningen en Student & Stad zijn van mening dat er al voldoende regelgeving bestaat om buitensporig gedrag aan te kunnen pakken. Volgens de beide partijen zijn de beide gebieden broodnodige ontmoetingsplekken voor de vele inwoners die geen eigen achtertuin of woonkamer hebben, en moet dit binnen alle redelijkheid niet afhankelijk zijn van een eindtijd.

Wel zien 100% Groningen en Student & Stad dat er meer gedaan moet worden om de problemen met afval in deze gebieden op te lossen. De partijen willen graag dat het stadsbestuur de hoeveelheid afvalbakken en de regelmaat van afvoer gaat herzien en met opties gaat komen om dit op drukke dagen te verbeteren. Het pakket aan maatregelen voor het Noorderplantsoen en het Stadsstrand wordt woensdagavond besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Beide partijen zullen een reeks moties en amendementen gaan indienen.