Politiebonden zetten vraagtekens bij heropening evenementen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politievakbonden zetten vraagtekens bij het besluit van het demissionaire kabinet om vanaf eind juni eendaagse buitenevenementen weer toe te staan.

Vanwege het afnemende aantal besmettingen en lage aantal ziekenhuisopnames ziet het kabinet ruimte om dit vanaf 30 juni mogelijk te maken. “De politiecapaciteit is uiterst krap. Kortom: als de politiecapaciteit het toelaat”, laat Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP weten. De vakbondsman is bang dat het tekort aan personeel tot onveilige situaties gaat leiden. “De enige keuze die je hebt zijn een afgelast of een onveilig evenement. En een onveilig evenement is gemiddeld genomen niet aanvaardbaar.”

Van de Kamp zijn collega Xander Simonis van politievakbond ANPV is bang voor een ‘hausse aan evenementen’ omdat er het afgelopen jaar veel niet door kon gaan. “Collega’s zijn vermoeid door de afgelopen tijd en moeten tot rust komen”, zei hij tegen het ANP. “Dat hebben we ook besproken met minister Grapperhaus, die begrip had voor onze stellingname en dit zal bespreken met het Veiligheidsberaad.”