Politie zoekt getuigen van brandstichting in Korrewegwijk

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Medanstraat in de Korrewegwijk is, rond middernacht tussen woensdag op donderdag, brand gesticht bij een woning. De politie zoekt daarom naar getuigen.

Door de brand werden een fiets en een brommer vernield, die rond middernacht voor het getroffen huis stonden. De politie vermoedt dat er een fles met een brandbare vloeistof is gebruikt om het vuur te doen ontbranden.

Mensen die rondom het bovengenoemde tijdstip iets bijzonders hebben gezien in of om en nabij de Medanstraat, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via telefoonnummer 0800-7000. Houdt bij uw melding zaaknummer 2021144170 bij de hand.