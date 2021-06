Politie: ‘Wie bracht slachtoffer mishandeling bij Noorderplantsoen naar huis?’

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Afgelopen zondagavond heeft er een mishandeling plaatsgevonden in de omgeving van de Oranjestraat bij het Noorderplantsoen. De politie roept getuigen van dit incident op zich te melden.

Het slachtoffer van de mishandeling, die rond 18.15 uur plaatsvond, werd naar huis gebracht door een getuige van het incident. De politie wil de identiteit van deze persoon graag achterhalen.

Naast deze persoon is de politie ook op zoek naar andere getuigen. Mensen die iets hebben gezien wat relevant kan zijn bij het onderzoek, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via 0800-7000.