Vermist meisje (10) weer terecht

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is dinsdagavond op zoek geweest naar een 10-jarig meisje dat vermist werd. Even na 23.00 uur meldde de politie dat ze in goede gezondheid is aangetroffen.

Om het meisje op te sporen werd rond 22.30 uur een Burgernetactie opgestart. In het bericht werd gemeld dat ze uit Haren komt en mogelijk gezien zou zijn op de Paterswoldseweg. Incidentfotografen lieten weten dat ook de politie actief aan het zoeken was in de omgeving. Voorbijgangers werden gevraagd of ze ook iets gezien hadden.

Rond 23.05 uur liet de politie weten dat het meisje in goede gezondheid was aangetroffen.