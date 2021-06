Politie neemt gestolen goederen in beslag op Damsterdiep

nieuws

Foto: Siard Heidanus via Twitter (@POL_Heidanus)

De politie heeft woensdag verschillende gestolen goederen in beslag genomen op het Damsterdiep in Groningen, waaronder een boormachine. De politie wil graag weten van wie dit apparaat is.

Het is niet bekend onder welke omstandigheden de gestolen goederen zijn aangetroffen. Wijkagent Siard Heidanus van de politie Noord-Nederland weet wel te melden dat een deel van de goederen inmiddels terug is bij de eigenaren.

Maar van een aantal goederen ontbreekt de rechtmatige eigenaar nog, waaronder de eigenaar van de vermoedelijk gestolen boormachine op de bovenstaande foto. De eigenaar van het apparaat wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844, onder vermelding van zaaknummer 2021165803.

