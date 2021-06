Politie krijgt valse melding van vermiste Belgische militair Conings op Selwerderhof

nieuws

Foto: Andries Oord

Politieagenten kwamen vrijdagavond in actie in de omgeving van het Selwerderhof in de stad Groningen omdat de vermiste Belgische militair Jürgen Conings er gezien zou zijn.

Naar de militair wordt in België al weken gezocht. “Soms komen er meldingen binnen waarbij we ons realiseren, dat als die melding klopt, we als politie een stevige uitdaging hebben en ook echt gevaar lopen”, schrijft de politie. In de omgeving van de begraafplaats wordt een zoekactie gestart waarbij er al snel een persoon wordt aangetroffen. “We troffen een man in de berm aan. Het bleek te gaan om een hikende man uit Duitsland. Qua uiterlijk had de persoon zeker overeenkomsten met Conings. Zo droeg hij een volledige outdooroutfit met uitrusting.”

Agenten hebben aan de man uitgelegd dat zijn verschijning voor de nodige onrust zorgt. “Hij was zich daar totaal niet van bewust. En dus vervolgt deze man zijn route verder door Nederland. Wij zijn blij met oplettende burgers, maar ook opgelucht dat we hebben kunnen uitsluiten dat het de vermiste Conings was.”

