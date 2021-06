Politie gaat niet actief controleren op anderhalvemeterregel

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie gaat niet streng controleren of mensen zich wel houden aan de anderhalvemeterregel. Dat laat de nationaal commandant zaterdag weten in het NOS Radio 1 Journaal.

Sinds zaterdag zijn de coronamaatregelen versoepeld en is nagenoeg alles weer open. Een regel die nog wel geldt is dat mensen anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Toch gaat de politie er niet streng op controleren. “Voor de politie heeft dit geen prioriteit en we hebben er ook de capaciteit niet voor”, laat nationaal commandant voor de coronacrisis Willem Woelders weten.

De coronacrisis heeft de afgelopen vijftien maanden een zware wissel getrokken op het takenpakket van de politie. De politie spreekt van een enorme werkdruk die nu gecompenseerd moet gaan worden. “We moeten nu de collega’s rust en vakantie geven zodat ze weer bij kunnen komen. Volgens Woelders zijn er bij de politiekorpsen zo’n 200.000 overuren die gecompenseerd moeten worden.