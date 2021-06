Politie beëindigt feest in nachtclub Groningse binnenstad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft vrijdagavond een feest beëindigd in een nachtclub in de Papengang in de Groningse binnenstad. Dat meldt de politie na onderzoek van OOG Tv.

“Wij kregen vrijdagavond een melding binnen van een feest dat gevierd zou worden in een horecagelegenheid”, vertelt een politiewoordvoerder. “Wij zijn daarop ter plaatse gegaan en constateerden dat er inderdaad een feestje gevierd werd. Wij hebben dit feestje beëindigd. We hebben niemand aangehouden, wel hebben we een bestuurlijke rapportage opgemaakt. Dit hebben we verstuurd naar de gemeente Groningen. Aan de hand van zo’n bestuurlijke rapportage kan de burgemeester eventuele maatregelen treffen.”

Het is op dit moment nog onbekend of de burgemeester ook maatregelen neemt. In de horeca gelden op dit moment nog verschillende coronamaatregelen. Zo mogen nachtclubs en discotheken nog niet open. Vrijdagavond maakte demissionair premier Mark Rutte bekend dat de huidige coronamaatregelen vanaf volgende week zaterdag versoepeld worden. Vanaf dan mogen ook nachtclubs en discotheken weer open. Wel moeten bezoekers zich van tevoren laten testen.