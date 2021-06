Poldervaart: “De ambitie voor hoofdtrainer heb ik nooit uitgesloten, het is afwachten”

nieuws

“Als het plaatje klopt, dan is de kans aanwezig.” Dat is de reactie van assistent-trainer Adrie Poldervaart van FC Groningen op de geruchten dat hij wellicht hoofdtrainer wordt bij De Graafschap.

Poldervaart heeft dat laten weten in Kon Veel Minder de Podcast. “Of het nu bij jullie was of in menig ander interview of artikel, de ambitie voor hoofdtrainer heb ik nooit uitgesloten”, vertelt Poldervaart. “Dat doet niks af aan FC Groningen, verre van dat zelf. Ik denk namelijk dat dit ook afstraalt op FC Groningen. Dat een assistent-trainer zich ook kan ontwikkelen, dat hij misschien wel weer hoofdtrainer kan worden bij een club.”

Kwestie van afwachten

“En ik moet zeggen dat De Graafschap toch een deftige club is in de eerste divisie met een super aanhang. Als je die sfeeracties ziet dan denk je, dat is wel een hele grote club. En dat is natuurlijk ook zo. Er zijn 3.500 seizoenkaarten verkocht. Ik zie wat dat betreft ook wel veel overeenkomsten met de FC-supporters. Dus ja, de ambitie is er. En die heb ik ook duidelijk gemaakt. Het is nu een kwestie van afwachten, en dat is wat er aan de hand is. Sinds gisteren is dat in de wereld gekomen.”

Stel dat het plaatje klopt, dan zou het zo maar kunnen zijn dat je gaat …

“Ja, als dat plaatje klopt, dan is die kans aanwezig.”

Adrie Poldervaart

Poldervaart is sinds 2019 assistent-trainer bij FC Groningen. Daarvoor was hij onder andere trainer van SBV Excelsior, Barendrecht en VV Zwaluwen. Poldervaart heeft in Groningen nog een contract tot 30 juni 2022.

