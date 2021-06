Plantenasiel in de Verkoopfabriek

Heb jij een plant die bijna dood gaat, te groot is voor je woning of die je simpel weg niet mooi vindt? Gooi hem niet weg maar breng hem naar de winkel!

Ongeveer vier jaar geleden ontdekte Tessa dat ze groene vingers heeft. Ze vond het geweldig dat je van één plant meerdere planten kan laten groeien. Ze kan enorm genieten van het zien ontwikkelen van een nieuw blad of een klein baby plantje.

“Omdat ik trots ben op mijn planten, begon ik een Instagram pagina en bedacht ik mijn naam.” zegt Tessa. Door Instagram ging een wereld voor haar open. Ze ontdekte dat er heel veel planten zijn die je niet of nauwelijks in een tuincentrum of plantenwinkel kan kopen. Tessa’s interesse was gewekt en het verzamelen begon.

In haar plantenasiel worden gammele planten weer opgelapt. Daarna worden ze verkocht voor een klein bedrag. Mensen die een plant komen inleveren krijgen een stekje als beloning.