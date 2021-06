Pilot moet zorgen voor snellere versterking van woningen

nieuws

De gemeente wil dat eigenaren van woningen die te maken krijgen met zware versterkingsmaatregelen of sloop en nieuwbouw, sneller geholpen worden. Dat staat in een pilot genaamd ‘Architect aan Zet”.

Met de pilot wordt onderzocht of er sneller gebouwd kan worden, en daarnaast of de woningeigenaren ontzorgd kunnen worden. Het doel ervan is, om met behoud van kwaliteit meer zekerheid te bieden in het bouwproces. De pilot draagt bij aan een goede afstemming tussen budget, mogelijkheden en realisatie.

De architect krijgt een rol om zowel ruimtelijk als bouwkundig een goede vertaling te maken van bewonerswensen, rekening houdend met het budget, het bestemmingsplan en de beeldkwaliteit. De woningeigenaar kan onder bepaalde voorwaarden zelf een architect kiezen. Ook de Nationaal Coördinator Groningen werkt aan de pilot mee. Woningeigenaren die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij de gemeente.