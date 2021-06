Piepjonge reekalfjes hebben rust nodig in bos bij Kardinge  

nieuws

Honden aan de lijn houden en op de paden blijven, verzoekt Natuurmonumenten. Er liggen piepjonge reekalfjes in het bos bij Kardinge.



Natuurmonumenten doet een beroep op wandelaars in Kardinge op om op de paden te blijven. En op hondenbezitters om het dier aan de lijn te houden.

‘De reekalfjes lijken vaak achtergelaten door hun moeder, echter niets is minder waar. Moeder blijft altijd in de buurt en komt een aantal keren per dag bij haar kalf om melk te geven. Moeder en kalf hebben rust nodig’, aldus Natuurmonumenten op Facebook.

Onderstaande post leidt bij de reacties tot de opmerking: ‘Ik vind het jammer dat een dergelijke tekst voorzien moet worden van een foto waarbij duidelijk geen afstand is gehouden’. Waarop de fotograaf reageert: ‘Je hebt gelijk! Dit kalfje kwam ik tegen bij inventarisatiewerk. Ik heb de foto gemaakt juist om te laten zien hoe kwetsbaar de kalfjes zijn’.