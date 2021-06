Petitie ‘Papiermolen het hele jaar open’ gestart

nieuws

Vorige week is de petitie ‘Papiermolen hele jaar open’ gestart. Het gaat om een initiatief van de Groningse Annette van der Veen.

De bedoeling van de petitie is om de gemeente ervan te overtuigen om het openluchtbad langer open te houden dan van april tot september. Veel zwemmers gaan steeds meer buiten zwemmen, maar de Papiermolen is van september tot april gesloten. Dit in tegenstelling tot het Mirandabad in Amsterdam, eveneens een buitenbad, dat afgelopen jaar enige tijd in de wintermaanden open was.

Daarnaast stimuleert de overheid dat mensen meer moeten bewegen, maar dan moeten er wel voldoende mogelijkheden zijn. De buitenwateren en binnenbaden zijn niet voor alle zwemmers een goed alternatief.