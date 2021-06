nieuws

Foto: VERA

Peter Dijkstra wordt de nieuwe programmeur van VERA. Dat is donderdagochtend bekendgemaakt.

Dijkstra neemt het stokje over van Peter Weening die per 1 oktober met pensioen gaat. Dijkstra heeft brede ervaring opgedaan bij Podium Asteriks in Leeuwarden, Welcome To The Village, Oerol en Simplon. “Wij zijn overtuigd dat Dijkstra uitstekend bij VERA past. Hij heeft een stevig fundament waarop hij zich voor de volle honderd procent kan richten op het verder uitbouwen van VERA als de meest relevante plek voor underground popcultuur”, aldus VERA.

“”Ik heb ontzettend veel zin om Peter Weening te mogen opvolgen als programmeur van VERA”, laat Peter Dijkstra weten. “In mijn tijd als concertverslaggever voor OOR kwam ik al frequent in VERA. Ik vond dat er landelijk onvoldoende aandacht was voor het feit dat je echt niet altijd naar Amsterdam of Utrecht hoefde om goede bands te zien. In Leeuwarden misten we zo’n plek totdat Podium Asteriks kwam, waar ik eerst als schrijver en daarna vrij snel als programmeur aan de slag ging. Met bewondering keken we naar ‘de grote zus’ in Groningen en de scherpe keuzes die Weening in zijn programma maakte. Dat ik nu zelf de mogelijkheid krijg om me inhoudelijk voor VERA in te zetten ervaar ik als zeer eervol en motiveert me enorm.”

Deel dit artikel: