Personeelstekort bij zwembaden: Kardinge, de Parrel en Helperbad blijven dicht voor recreanten

Zwembad Kardinge

Hoewel recreatief zwemmen vanaf zaterdag weer is toegestaan en mooi weer voorlopig de boventoon voert, houden de zwembaden Kardinge, De Parrel en het Helperzwembad hun deuren voorlopig gesloten voor recreanten.

Door personeelstekort is er te weinig toezicht op de recreatieve zwemmers, waardoor de veiligheid niet is te garanderen. Volgens Sport050 wordt er nu hard gewerkt om het zwembad in Kardinge zo snel mogelijk weer open te krijgen voor recreatiezwemmers. Groepslessen in de eerder genoemde zwembaden gaan wel gewoon door.

Net zoals ieder jaar sluiten Zwembad de Parrel en het Helperzwembad in de zomervakantie, dus het is niet duidelijk of de deuren van deze baden überhaupt nog open blijven.

Openluchtbad de Papiermolen, Zwembad de Blinkerd, natuurbad Engelbert en het Zwembad van Hoogkerk zijn inmiddels wel gewoon geopend voor recreanten, hoewel bad 4 en 5 gesloten blijven voor baanzwemmers.