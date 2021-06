Passen en meten voor groot vrachtschip in Winschoterdiep en Eemskanaal

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Twee sleepboten en een geleidend schip loodsten maandagmiddag de 115 meter lange Arklow Artist door het Winschoterdiep en het Eemskanaal.

Volgens toeschouwers paste het schip maar net door de bruggen die het schip tijdens zijn tocht door de Stad moest passeren. Met een breedte van 15 meter en een lengte van 115 meter was elke meter passen en meten.

Het vaartuig werd eind april te water gelaten bij Ferus Smit in Hoogezand. De ‘Arklow Artist’ is de laatste en de grootste bulktanker uit zijn serie en gaat, namens een opdrachtgever uit het Ierse Arklow, tarwe, mais en ander bulkgoed vervoeren in Europese wateren.