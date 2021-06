Passagierstrein loopt uit rails bij Hoofdstation; geen treinen tot maandagnacht (update)

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Een passagierstrein van vervoersbedrijf Arriva is zondagavond ontspoord nabij het Hoofdstation. Volgens bronnen is er daarbij forse schade ontstaan. Door het incident rijden er, in ieder geval tot maandagnacht, geen treinen tussen Groningen Leeuwarden, Delfzijl en Roodeschool.

De ontsporing vond plaats rond 23.20 uur. “Bij vertrek uit Groningen naar Roodeschool is een trein ontspoord”, laat een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail weten. “Er zijn geen gewonden. De reizigers van de trein zijn naar het perron begeleid. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar de schade aan het spoor. Hierdoor is er geen treinverkeer mogelijk.”

Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

Twintig reizigers

Volgens incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl staat de trein ter hoogte van het Emmaviaduct. “Er zaten ongeveer twintig reizigers in de trein. Zij konden vrij makkelijk de trein verlaten omdat de achterste coupé nog aan het perron staat.” Volgens de fotograaf vond de evacuatie van de reizigers rond middernacht plaats.

Treinverkeer richting Delfzijl, Roodeschool en Zuidhorn gestremd

ProRail laat weten dat het treinverkeer tussen Groningen en Groningen Noord en tussen Groningen en Zuidhorn gestremd is. Vervoersbedrijf Arriva laat weten dat het bussen heeft ingezet.

Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Herstel duurt tot maandagnacht

De ontspoorde trein wordt maandagmiddag terug op gezet. “Met vijzels tillen we de trein op en zetten we hem terug op de rails. Daarna voeren we de trein af en inspecteren we de beschadigde infra”, aldus ProRail. “Nadat rond 17.00 de trein weg is verwachten we aan de spoedreparatie van het spoor te beginnen. De verwachting is dat deze reparatie tot in de nachtelijke uren zal duren. Check de reisinformatie van Arriva of je reisplanner voor je vertrekt.”