nieuws

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

De banengroei in Groningen neemt pas over een jaar weer toe. Dat meldt het UWV.

Door de coronacrisis zijn diverse mensen hun werk kwijt geraakt. De economie is inmiddels weer aan het herstellen.

Maar volgens het UWV betaalt het economisch herstel zich pas in 2022 uit in meer werk: “Het Centraal Planbureau voorspelt een economische groei van 2,2% in 2021 en 3,5% in 2022. Maar het herstel is met veel onzekerheid omgeven en werkt met vertraging door op de arbeidsmarkt”.