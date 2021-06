“Pak direct alle onbeveiligde spoorwegovergangen aan”

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Alle onbeveiligde spoorwegovergangen in Nederland moeten per direct worden gesloten of worden beveiligd. Die oproep doet vakbond FNV maandagavond.

Aanleiding voor de oproep is het dodelijke ongeval afgelopen weekend op een spoorwegovergang bij het Friese Boazum, gemeente Súdwest-Fryslân. Bij het ongeluk kwamen twee mensen om het leven. In het land zijn er 280 onbewaakte overwegen te vinden. In Groningen gaat het om ongeveer vijftien. “Vanaf 2003 verschijnen er al rapporten die zeggen dat onbeveiligde overwegen dicht moeten of beveiligd”, zegt FNV-bestuurder Henri Janssen. “We zijn nu achttien jaar en vele slachtoffers verder en weer zijn er mensen omgekomen. Dit moet stoppen.”

De FNV vindt dat spoorbeheerder ProRail, overheden, vervoersbedrijven en andere betrokken partners onvoldoende haast maken met het aanpakken van de onbewaakte overwegen. Plannen zijn er wel, maar vaak duurt het geruime tijd voor een overweg echt gesloten kan worden. “Als er niet beveiligd kan worden, moet er gesloten worden. En tot dat alle onbeveiligde overwegen zijn opgeheven of zijn beveiligd moet de snelheid bij onbeveiligde overwegen drastisch naar beneden. Dat verkleint de kans op aanrijdingen aanzienlijk.”