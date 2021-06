Paddepoelsterbrug T’rug plaatst informatiebord bij oude brug

nieuws

Foto: Stephan Bauman

Sinds enkele dagen staat er op de plek waar tot 2018 de Paddepoelsterbrug lag een informatiebord. Het bord is een initiatief van de actiegroep Paddepoelsterbrug T’rug.

Het informatiebord staat aan de noordzijde van de voormalige brug. Met het bord wordt uitleg gegeven wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd. Van de aanvaring in september 2018 tot bewonersbijeenkomsten met Rijkswaterstaat en de aandacht in de Tweede Kamer voor de brug. Het bord is één van de middelen die de actiegroep inzet om aandacht te vragen voor de situatie. Eerder werd er aan de noordkant al een picknicktafel geplaatst.

De bedoeling is dat de informatie die te zien is zo nu en dan vervangen gaat worden en ook up-to-date gehouden gaat worden.