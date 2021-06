Oranjebuurt blij met stiltegebied voor Noorderplantsoen: “Dit hebben we ook voorgesteld”

nieuws

Foto: Andor Heij

De bewonersvereniging van de Oranjebuurt reageert blij op het besluit van burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen dat er voor het Noorderplantsoen strengere regels gaan gelden om de overlast te beteugelen.

“De maatregelen die nu gaan gelden zijn precies de maatregelen die wij voorgesteld hebben”, vertelt penningmeester Migiel van Dorsen van de Oranjebuurt. “De overlast de afgelopen periode is heel groot. Zeker in de late avond en in de nacht. Tot een bepaald moment is het gemoedelijk en gezellig. Op een gegeven moment komen er bepaalde type mensen naar het Plantsoen die volgens ons echt er op uit zijn om rotzooi te trappen. Luide muziek, alcoholgebruik. Met diverse buurtbewoners hebben we een brief opgesteld en deze is naar de gemeente gestuurd.”

Blije appjes

Bij het opstellen van de brief is er samengewerkt met de Hortusbuurt en de Noorderplantsoenbuurt. “Zij hebben een aantal kleine aanpassingen in de brief gedaan. Zojuist kregen we te horen dat het Stadsbestuur onze adviezen over neemt. We zijn daar heel blij mee. Ik ontving al verschillende appjes van buurtbewoners die het nieuws hadden gelezen en blij zijn.”

“Noorderplantsoen moet gezellig blijven”

Het maatregelenpakket omvat dat het Noorderplantsoen vanaf 22.00 uur een stiltegebied wordt. Hier zal ook op gehandhaafd worden. Daarnaast blijft het alcoholverbod op de speelweide en rond de vijver bestaan. Daarnaast komen er regels voor het gebruik van barbecues. Kleinschalig barbecue gebruik is straks alleen nog toegestaan op bepaalde aangewezen plekken. “We vinden het belangrijk dat het Plantsoen gezellig blijft, dat iedereen er terecht kan. Maar het moet wel op een verstandige manier kunnen. En de overlast was de afgelopen periode te groot. Een Noorderzonfestival tot 00.00 uur levert minder overlast op dan wat we de afgelopen periode hebben gezien.”