Opsporing Verzocht laat pinnende oplichter in Paterswolde zien

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden te zien van een oplichter die zijn buit pint bij een pinautomaat in Paterswolde.

De zaak vond in januari van dit jaar plaats. Een inwoonster van de Friese gemeente Opsterland probeerde via een online verkoopplatform spullen te verkopen. Zij werd op een gegeven moment benaderd door iemand die wel interesse had. Om er zeker van te zijn dat de spullen zouden worden opgestuurd vroeg de koper om een online verzendlabel. De koper stuurde de verkoopster daarbij naar een webpagina waar gegevens werden ingevuld.

Korte tijd later werd de vrouw gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Deze medewerker waarschuwde de vrouw dat criminelen bij haar bankrekening konden komen en dat ze snel geld moest overmaken naar een andere, veilige rekening. In plaats van op een veilige rekening werd het geld echter overgemaakt naar de rekening van een crimineel. Het geld werd vervolgens gepind in Paterswolde.

De beelden, met de pinner in actie, zijn dinsdagavond vanaf 20.30 uur te zien op NPO2.