Opnieuw ‘bangalijst’ binnen Vindicat, bestuur onderneemt direct actie

Foto: Sebastiaan Scheffer

Studentenvereniging Vindicat heeft één van haar leden voor onbepaalde tijd geschorst nadat deze een lijst had opgesteld waarop achter de namen van vrouwelijke leden schandelijke opmerkingen waren geplaatst. Enkele jaren geleden zorgde een vergelijkbare ‘bangalijst’ voor veel ophef.

Het verenigingsbestuur van Vindicat laat weten dat zij de lijst vrijdagochtend onder ogen kreeg. “Wij veroordelen alle vormen van intimidatie, zo ook deze lijst”, schrijft de vereniging in een persbericht. “Deze lijst draagt niet bij aan het gevoel van veiligheid binnen de studentenwereld. De vereniging neemt dit hoog op.” De maker van de lijst kon snel geïdentificeerd worden en is door Vindicat per direct voor onbepaalde tijd geschorst.

“We hebben direct contact gezocht met een aantal vrouwelijke leden en er wordt hen hulp aangeboden vanuit de vereniging. Ook kunnen zij in contact worden gebracht met de politie, mochten zij daar behoefte aan hebben.” De studentenvereniging laat verder weten dat er ook direct melding is gemaakt van dit incident bij de onderwijsinstellingen.