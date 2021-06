Openbaar vervoer krijgt ook volgend jaar financiële steun van overheid

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het openbaar vervoer krijgt ook in 2022 financiële steun van de overheid. Dat heeft het kabinet besloten.

De coronaregeling van vorig jaar, en die ook dit jaar van kracht is, wordt doorgetrokken tot september 2022. Voor de periode is een bedrag van 140 miljoen euro beschikbaar gesteld. De verwachting is dat daarmee 93 tot 95 procent van de vervoerderskosten vergoed kunnen worden. Voor dit jaar is een bedrag van 1,5 miljard euro beschikbaar gesteld. De verwachting is dat voor de nieuwe periode minder geld nodig is omdat er volgend jaar weer meer reizigers gebruik zullen gaan maken van het openbaar vervoer.

Het openbaar vervoer vervoert op dit moment iets meer dan vijftig procent van het aantal reizigers van voor de coronacrisis. De verwachting is dat het ov-gebruik volgend jaar 6 tot 14 procent onder het niveau van 2019 zal liggen. Hierdoor blijft er volgens het kabinet een financieel vangnet nodig.