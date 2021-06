“Op zondag flink wat zon, komende week arriveert Zuid-Europese hitte”

nieuws

Foto: John den Hollander

De kans is aanwezig dat we in Groningen komende week tropische temperaturen gaan bereiken. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Zondag zijn er zonnige perioden afgewisseld door stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog. De noordwestenwind is zwak of matig, windkracht 2 of 3, en het wordt 21 graden. Op maandag is er veel zon met later op de dag vanuit het noorden een paar wolken. Het is bij 25 graden zomers warm. De noordwestenwind is matig, windkracht 3. Op dinsdag is het met 20 graden tijdelijk minder warm.”

Tropisch

“Op woensdag arriveert de hitte vanuit Zuid-Europa. Het is dan broeierig warm bij 28 tot een topische 30 graden. Op verkoeling van de zuidoostenwind hoeven we niet te rekenen, de wind is namelijk overwegend zwak, windkracht 2. De nacht naar donderdag verloopt zeer warm waarbij de minimumtemperatuur nauwelijks onder de 20 graden gaat komen.”

Onweersbui

“Op donderdag wordt het mogelijk nog warmer met 30 of 31 graden. Ook dan is het drukkend en broeierig. Later op de dag neemt de kans op een lokale onweersbui toe. Daarna lijkt de hitte geleidelijk aan minder te worden, maar blijft deze wel erg dicht in de buurt. Een langere periode van zeer hoge temperaturen is dus niet ondenkbaar. Hoe het zich precies gaat ontwikkelen zal de komende dagen duidelijk worden, wel duidelijk is dat de hitte komende woensdag gaat arriveren in ons land.”