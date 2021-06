“Op donderdag bewolkt en lichte regen, op zaterdag zomers warm”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er zo nu en dan ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien.

“Donderdag is het bewolkt en zo nu en dan valt er lichte regen”, vertelt Kamphuis. “Pas later op de dag klaar het vanuit het Noorden voorzichtig op. Bij een zwakke noordwestenwind, windkracht 2, wordt het 21 graden. Vrijdag begint de dag grijs met wat lichte regen of motregen. In de middag breekt de zon zo nu en dan door en wordt het 21 graden.”

“Op zaterdag is het zomers warm bij 24 graden. De zon krijgt flink wat ruimte maar er zijn ook wolkenvelden. In de nacht naar zondag is er kans op een regen- of onweersbui. Op zondag is er ook geregeld zon en het wordt dan 23 graden. Wel is er kans op regen- of onweersbui. Na het weekend zijn er perioden met zon, valt er soms een bui en schommelt het kwik rond de 23 of 24 graden.”