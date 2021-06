Ook SP noemt intimidatie journalisten onacceptabel en stelt vragen aan Stadsbestuur

nieuws

Foto: Suzan de Grijs

Ook fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP noemt de vorm van intimidatie van journalisten van verhuurder Havos Vastgoed onacceptabel. De fractievoorzitter heeft het Stadsbestuur vragen gesteld.

Dijk wil van het Stadsbestuur weten hoe het college de intimidatie van Havos beoordeeld. Ook wil de fractievoorzitter weten of het college al contact heeft opgenomen met het bedrijf om deze vorm van intimidatie af te keuren. Tot slot wil de partij weten of de college het met de SP eens is dat voor dergelijke vormen van intimidatie door huisjesmelkers en malafide verhuurders in Groningen geen plek is, en wat hier tegen gedaan kan worden.

Willem Groeneveld

Afgelopen week schreef Sikkom-journalist Willem Groeneveld een kritisch artikel over Havos Vastgoed. Het bedrijf zou verschillende fietsen hebben meegenomen bij een aantal studentenwoningen aan de Oostersingel. Donderdagochtend schrok de journalist wakker van lawaai. Hij zag vervolgens hoe medewerkers van het bedrijf ongeveer twintig fietsen voor zijn woning parkeerden. Ook zou het privéadres en het telefoonnummer van Groeneveld openbaar zijn gemaakt. Zaterdagavond stond de dochter van vastgoedondernemer Han Vos op de stoep met een bloemetje en een fles wijn. De actie was bedoeld om de journalist te feliciteren omdat hij zaterdag jarig was. Ook was een accordeonist aanwezig die ‘Lang zal ze leven’ speelde en er was iemand die alles filmde.

Eerder liet fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA al zijn ongenoegen blijken.