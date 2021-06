Ook mensen geboren in 1998 kunnen vaccinatieafspraak maken

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Ook mensen die geboren zijn in het jaar 1998 kunnen vanaf woensdag 13.00 uur een vaccinatie-afspraak maken. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Eerder op de dag werd al bekend dat mensen uit 1997 een afspraak kunnen maken. Volgens het RIVM gaat het om ruim 219.000 mensen. Zij krijgen het vaccin van Pfizer of Moderna. De groep die in 1998 geboren is bestaat uit ruim 223.000 mensen. Ook zij krijgen het vaccin van Pfizer of Moderna. Hun uitnodigingsbrief valt op 18 juni op de deurmat.

Een afspraak maken voor een vaccinatie kan via deze website.