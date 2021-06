OOG pakt twee prijzen tijdens Lokale Media Awards

nieuws

Foto: @LMAwards. Wesley Ferwerda.

OOG heeft vrijdagavond in Hilversum twee prijzen in de wacht gesleept tijdens de Lokale Media Awards. Wesley Ferwerda werd omroepvrijwilliger van het jaar en in de categorie video pakte “Perspectief” de eerste prijs.

Colin Mooijman maakte de documentaire “Perspectief” over armoede. “Het was mijn laatste trucje voor OOG”, aldus Mooijman direct na de uitreiking. “Het was de moeilijkste productie die ik ooit heb gemaakt. Het is een heel complex onderwerp en ik heb vaak gedacht: ik kap er mee, laat iemand anders het maar afmaken”.

Wesley Ferwerda won met een ruime meerderheid van de stemmen. Hij is ondanks een progressieve spierziekte al jaren de drijvende kracht achter het radio programma OOG Sport. “Ik vind dit een hele eer”, zei Ferwerda. “Het is een beloning voor het harde werk, maar ook voor de vijftien mensen die het programma wekelijks mogelijk maken. En dat was in deze coronatijd niet makkelijk”.

Ook het radioprogramma Glasnost was genomineerd. OOG maakte daarnaast kans als omroep van het jaar. Die prijs ging echter naar Open Rotterdam.