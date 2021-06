Ontwikkeling drafbaan tot evenemententerrein kan beginnen, drafsport verdwijnt definitief

nieuws

Foto: Stadspartij Groningen

Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met het plan om de drafbaan in het Stadspark te ontwikkelen tot een evenemententerrein. Het voorstel om de drafsport in het Stadspark te behouden redde het niet.

Tijdens de vergadering werd er gesproken en gestemd over verschillende moties. De oppositiepartijen deden een poging om de drafsport in Groningen te behouden. Fractievoorzitter Ton van Kesteren van de PVV liet weten het eeuwig zonde te vinden om van een sport afscheid te moeten nemen die al ruim honderd jaar aan de stad verbonden is. Andere partijen wilden meer waardering voor het plan Drafsport 2.0. dat door de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen ontwikkeld is.

“Drafsport 2.0. is een voortzetting van wat er nu gebeurd”

In dit plan blijft de huidige wedstrijdbaan liggen en wijken de jurytoren, stallen en andere gebouwen. Volgens de KHRV wordt hierdoor een multifunctioneel terrein mogelijk waar behalve paardenwedstrijden ook andere grote evenementen gehouden kunnen worden. Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) van Evenementen was echter duidelijk. Volgens haar oogt het plan mooi maar is het uiteindelijk gewoon een voortzetting van wat er nu gebeurd. Volgens Chakor is het niet mogelijk om de paardensport en grote evenementen naast elkaar te kunnen laten bestaan.

Slecht geluisterd naar wijkbewoners

Daarnaast lieten de oppositiepartijen weten dat er wat hen betreft slecht geluisterd is naar wat de mensen in de stad willen. Hans Sietsma van GroenLinks liet daarop weten dat de verhoudingen echt 50/50 zijn. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij reageerde daarop door te zeggen dat dat de reacties zijn die zijn binnengekomen. “Maar wij gaan ook de wijken en buurten in. Wij praten met de mensen die daar wonen. En dan krijgen wij echt een heel ander beeld.”

“Belediging van de gemeenteraad”

Ook wethouder Chakor kreeg de nodige kritische vragen voorgeschoteld. De oppositie reageerde gepikeerd op de antwoorden die de wethouder gaf. Volgens Daan Brandenbarg van de SP werd er door de wethouder helemaal geen antwoord gegeven op de vragen. Raadslid Jasper Boter van de VVD noemde de antwoorden van de wethouder zelfs een belediging van de gemeenteraad. Burgemeester Koen Schuiling (PvdA) ontging de irritaties niet. Hij liet weten in gesprek te willen met het college en daarna met de fractievoorzitters over de gang van zaken.

Enthousiast over de plannen

Uiteindelijk lieten coalitiepartijen GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie en D66 weten enthousiast te zijn over de plannen voor een groen topevenemententerrein. Zij stemden dan ook in met de plannen. Hierdoor is er een meerderheid om de drafbaan te ontwikkelen tot een evenemententerrein. De werkzaamheden hiervoor beginnen binnenkort waarbij er een ondergrond voor het hoofdpodium gerealiseerd gaat worden en er voorzieningen komen voor water en groene elektriciteit.