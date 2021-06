Ontspoorde trein staat weer in de rails: “Nu alles inzetten op herstel infrastructuur”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De trein van vervoersbedrijf Arriva die zondagavond ontspoorde nabij het Hoofdstation staat weer in de rails. Dat laat spoorbeheerder ProRail weten.

“Even na 18.00 uur lukte het om de trein terug in de rails te krijgen”, vertelt woordvoerder Martijn de Graaf van ProRail. “We hebben de trein inmiddels ook kunnen verplaatsen richting het Hoofdstation. Dit betekent dat de spoorlijn nu vrij is om herstelwerkzaamheden aan de infrastructuur uit te kunnen voeren. Wat we nu gaan doen is dat we eerst onderzoek gaan doen naar de schade. Vervolgens stellen we een herstelplan op. We zetten alles in om rond 23.00 uur te beginnen met de reparatiewerkzaamheden.” Aanvankelijk werd gezegd dat er alles aan gedaan werd om vanaf 05.00 uur weer treinen te kunnen laten rijden. “We hebben die prognose bij moeten stellen naar 06.00 uur. We vragen reizigers voor vertrek de reisplanner te checken voor de actuele situatie.”

Tekst gaat verder onder de foto





Spoorbeheerder ProRail doet samen met verschillende aannemers onderzoek op de plek waar de trein ontspoorde. Foto: Robert van der Veen – niekerknieuws.nl.

“Dat er schade is aan het treinstel is evident”

Volgens De Graaf staat ook alles stand-by. “We hebben hier op ingespeeld. We wisten dat herstelwerkzaamheden nodig waren waardoor we al heel veel spullen en materialen klaar hebben kunnen zetten. De werkzaamheden voeren we uit met verschillende partners.” Of het betrokken treinstel ook schade heeft opgelopen is onbekend. “We hielden bij het hersporen rekening met twee scenario’s. Een scenario waarbij de trein zelfstandig terug kon rijden of een scenario waarbij er zoveel schade zou zijn dat we de trein weg zouden moeten takelen. Dat de trein nu zelfstandig weg heeft kunnen rijden betekent niet dat er geen schade is. Dat er schade is, is evident. Hier zal onderzoek naar gedaan moeten worden. Het is de vraag of wij dat moeten doen, of dat Arriva dit zelf gaat doen.”

Zware klus

Het hersporen van de trein is volgens de ProRail-woordvoerder een zware klus geweest. “Het was vandaag erg warm. Als je dan bedenkt dat onze incidentbestrijders in beschermende kleding werken en daarbij bijvoorbeeld ook laswerkzaamheden uit moeten voeren, dan kun je bedenken dat het heel zwaar is geweest. Het is ook de reden dat we extra mensen hebben ingezet. Ook heeft onze regiodirecteur Dorothé Wennekendonk vanmiddag ijsjes uitgedeeld.”

Oorzaak

Naar de oorzaak van de ontsporing wordt onderzoek gedaan. “Eerst zetten we alles in om zo snel mogelijk weer treinen te kunnen laten rijden. Als dit afgerond is gaan we onderzoek doen naar de toedracht. Want inderdaad, dat is een belangrijke vraag waar we heel graag antwoord op willen hebben.”

Ontsporing

De ontsporing van het treinstel vond zondagavond rond 23.20 uur plaats. De trein was net vertrokken vanaf het Hoofdstation richting Roodeschool toen het ter hoogte van het Emmiaviaduct uit de rails liep. In de trein zaten op dat moment twintig reizigers. Zij raakten niet gewond. Rond middernacht konden zij uit het treinstel geëvacueerd worden.