Onderzoeksprogramma Gronings Perspectief wordt verlengd

Bron afbeelding: Aardbeving van 2018-01-22 07:23:17 (UTC)

Het onderzoeksprogramma Gronings Perspectief is met twee jaar verlengd, tot eind 2022. Dat heeft de Rijksuniversiteit Groningen donderdag bekendgemaakt.

Gronings Perspectief onderzoekt sinds 2016 de psychosociale impact van de gaswinning op inwoners van alle gemeenten in onze provincie. De komende jaren staan het gevoel van veiligheid en kwetsbaarheid centraal van bewoners en gemeenschappen binnen en buiten het gaswinningsgebied, Ook wordt ingegaan op de vraag hoe het beleid en de uitvoering ervan verbeterd kunnen worden.

Onderzoeker Katherine Stroebe zegt: “We vinden het belangrijk om de impact op verschillende groepen te monitoren, bijvoorbeeld op oud versus jong of op degenen die juist wel of niet versterkt worden – terwijl er om hen heen versterkt wordt. Wie zijn er in het bijzonder kwetsbaar en hebben meer aandacht nodig?”

De onderzoekers leggen twee keer per jaar een vragenlijst voor aan de leden van het Groninger Panel. Het panel bestaat uit 7.000 mensen die een representatieve afspiegeling vormen van de inwoners van de provincie Groningen. Bovendien gaan de onderzoekers ruim 50 bewoners een interview afnemen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Sociaal Planbureau Groningen.