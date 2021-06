Onderzoek UMCG: ‘Jeugdhulp helpt bij emotionele en gedragsproblemen’

nieuws

Foto: Sharon & Nikki McCutcheon via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar met gedrags- en emotionele problemen gaan beter functioneren als ze diverse vormen van jeugdhulp krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG en het Center of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen.

733 jongeren van 12 jaar en ouder werd drie jaar gevolgd op hun pad in de jeugdhulp. Volgens de onderzoekers geven de meeste jongeren aan dat ze, dankzij de jeugdhulp, beter functioneren op school, in hun vrije tijd, in vriendschappen en in hun leven thuis.

De groep werd in vier subgroepen ingedeeld: adolescenten zonder emotionele- en gedragsproblemen, adolescenten met alleen emotionele- dan wel gedragsproblemen en adolescenten met zowel emotionele- als gedragsproblemen. Na drie jaar was er verbetering in functioneren te zien bij zowel de jeugd met alleen gedrags- of emotionele problemen en bij de groep met gedrags- én emotionele problemen, ook als de onderliggende problemen misschien nog niet allemaal zijn opgelost. Jeugdhulp blijkt dus bij te dragen aan het beter functioneren van jongeren met psychosociale problemen.

“In het nieuws komen regelmatig berichten over tekortschietende jeugdhulp”, vertelt onderzoeker Vera Verhage. “Dit onderzoek biedt een hoopvolle boodschap, omdat uit onze resultaten blijkt dat jeugdigen met psychosociale problemen die jeugdhulp hebben ontvangen, na drie jaar beter functioneren. Het is enorm belangrijk om deze groep een vorm van passende jeugdhulp te bieden, omdat dit grote positieve gevolgen kan hebben voor hun toekomstige leven.”