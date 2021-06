Onderzoek naar herstel Gerrit Krolbrug duurt langer dan gepland

nieuws

Foto: Paul Blom

Het onderzoek naar het mogelijke herstel van de Gerrit Krolbrug gaat langer duren dan de voorziene twee weken.

Rijkswaterstaat wilde eigenlijk begin juni al uitsluitsel geven over een mogelijk herstel van de in mei kapot gevaren brug. Volgens woordvoerder Natascha van ’t Hooft verwacht de gemeente wel op korte termijn een brief van Rijkswaterstaat over het onderzoek naar de brug.

Er wordt ook gewerkt aan alternatieve scenario’s voor de Gerrit Krolbrug, mocht deze onherstelbaar beschadigd blijken. In november biedt minister Cora van Nieuwenhuizen uitsluitsel over plannen die er al lagen voor een permanente vervanger van de Gerrit Krolbrug.