Omwonenden vliegveld Eelde naar Raad van State om ‘onmogelijk’ luchtvaartbesluit af te dwingen

nieuws

Foto: Estormiz via Wikimedia Commons (CC 1.0 SA)

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) wil, via een beroep bij de Raad van State, afdwingen dat Groningen Airport Eelde een nieuw luchthavenbesluit aanvraagt.

Met het beroep heeft VOLE minister Cora van Nieuwenhuizen in gebreke gesteld. Uiterlijk 2 november 2014 had de minister een besluit omtrent het luchthavenbesluit voor Eelde moeten nemen. “De minister doet hier niets aan”, aldus VOLE. “Een definitief besluit over de toekomst van de luchthaven moeten de aandeelhouders nog nemen. Pas daarna wordt het traject richting een luchthavenbesluit hervat.”

Vanwege het oplopende exploitatieverlies van de luchthaven, denken de omwonenden dat het vrijwel onmogelijk wordt voor de luchthaven om een goede aanvraag in te dienen. De aanvraag voor een luchthavenbesluit moet zijn voorzien van een prognose voor dekkende exploitatie van de luchthaven. Daardoor zou de vliegschool op de luchthaven niet meer het volledige lesprogramma kunnen verzorgen, zonder over te stappen op moderne, stille, elektrische toestellen.

Dat is precies wat VOLE wil, omdat er sinds maart vorig een dramatische stijging is in het hindermeldingen over Groningen Airport Eelde, die volgens de stichting voornamelijk afkomstig zijn van de lesvluchten. “De direct omwonenden worden regelmatig urenlang geplaagd door vier tot vijf verouderde lestoestellen, die gelijktijdig continu rondjes vliegen. Bewoners van Noord-Groningen die nabij het daar gelegen laagvlieggebied wonen, worden geplaagd door op vol vermogen draaiende motoren bij oefeningen met motoruitval. Dit geluid van klein verkeer is langdurig te horen en daarmee niet vergelijkbaar (en dus niet uit ruilbaar) met bijvoorbeeld het landen of opstijgen van een vakantievlucht.”