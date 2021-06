Omstreden pastoor vertrekt uit Schoonhoven en verhuist naar Groningen

nieuws

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Pastoor Joost van der Mee verhuist naar Groningen. De afgelopen decennia was Van der Mee actief in Schoonhoven en Haastrecht waar hij als omstreden te boek stond. Dat meldt RTV Krimpenerwaard.

Van der Mee was als pastoor 32 jaar actief in Schoonhoven en 24 jaar in Haastrecht. In maart 2020 bood hij zijn ontslag aan na een langdurige strijd met leden van het kerkbestuur en parochianen over het te voeren beleid. Met name zijn speciale omgang met de leden van het neocatechumenaat, een groepering van rechtlijnige katholieken, zorgde voor wrijving. Tijdens zijn ontslag gaf Van der Mee aan dat hij beschikbaar was voor een nieuwe functie. Vijftien maanden later is er nu een oplossing. Van der Mee gaat voor een periode van twee jaar naar het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hier gaat hij zich bezig houden met het begeleiden van ‘het herontdekken van de rijkdom van het geloof’ via de neocathechumunale weg.

Het bisdom Rotterdam heeft Van der Mee een vrijstelling van pastorale werkzaamheden verleend voor twee jaar.