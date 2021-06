OM eist zes jaar cel tegen hoofdverdachten in zaak rond ontploffing appartement in Beijum

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moeten de twee 28-jarige hoofdverdachten rond een flatexplosie in Beijum beide zes jaar de cel in. Volgens RTV Noord en DvhN eist het OM tegen een 21-jarige medeverdachte, de vriendin van één van twee hoofdverdachten, een celstraf van drie jaar.

De straffen die het OM eist, vraagt de officier voor het teweeg brengen van een explosie in de woning en voor het voorbereiden van andere misdaden. De drie verdachten zagen ook hoge schadeclaims tegen zich eisen van omwonenden en van woningcorporatie Nijestee. De rechter zal over vier weken uitspraak doen in deze zaak.

Bij de explosie van afgelopen mei werd de voorgevel van het appartement uit het pand geblazen. In de woning werd, na de explosie, ongeveer 400 gram van de explosieve stof triacetontriperoxide (TATP) gevonden. Ook vond de politie 900 gram ammoniumnitraat en recepten voor springstoffen. Andere onderzoeken toonden aan dat de bewoner van de flat op zoek was naar vergif, dreigde met brandstichting en bezig was met de voorbereiding van plofkraken.