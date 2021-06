OM eist 10 maanden cel tegen Drent (51) voor doodsbedreiging aan Gronings raadslid

nieuws

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 51-jarige man uit Pesse een celstraf van tien maanden geëist, onder meer omdat hij een doodsbedreiging zou hebben gestuurd naar het Groningse raadslid Hans Sietsma (GroenLinks).

Volgens De Telegraaf is de verdachte een bekende van het OM als het gaat om bedreigingen van ambtenaren. De man ziet zichzelf als ‘vrijheidsstrijder’ tegen de coronamaatregelen van de overheid. De man zou lijden aan een persoonlijkheidsstoornis, die verergerd is door de coronacrisis. De man is volgens psychologen verminderd toerekeningsvatbaar.

‘Schiet je hoogstpersoonlijk een kogel door de kop’

De bedreigingen van de man aan Sietsma werden per mail verstuurd. De man beweerde dat Sietsma een ‘satanist’ en een ‘nazi’ is, na het zien van een filmpje van politiemensen die ingrepen in een park. ’Als wij winnen, schiet ik je hoogstpersoonlijk een kogel door de kop’, zo viel in één van de mails te lezen. De mails lieten bij Sietsma een diepe indruk achter, zo stelde het raadslid donderdag in de rechtszaal.

Meer bedreigingen

De man zou ook een medewerker van de GGD Drenthe hebben bedreigd bij de teststraat in Hoogeveen. De Pessenaar zou aan een medewerker hebben gezegd dat er een grote groep medestanders van de man naar de locatie zou komen om vernielingen aan te richten. Ook zou hij bezoekers hebben gehinderd met zijn fiets. Verder wordt de man verdacht van het proberen te mishandelen van een gemeentewerker met een bladblazer en het dreigen met mishandeling van een medewerker van de Hoogeveense Sociale Dienst.